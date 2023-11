Ogni anno, Sant'Egidio promuove la "Marcia della Memoria" per commemorare la Noche de los cristales rotos, un evento che ha segnato l'inizio della grande deportazione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente dell'Olocausto.

L'appuntamento è fissato per l'11 novembre alle 19:00 presso Plaça Pedró, da cui la Marcia prenderà il via, dirigendosi verso Sant Just i Pastor.