Papa Francesco alle Comunità di Sant'Egidio dell'Asia: "Avanti, coraggio, aiutate a fare la pace"

“Saluto i membri della Comunità di Sant’Egidio provenienti da alcuni Paesi dell’Asia e li incoraggio nel loro impegno di evangelizzare e promuovere. Avanti, coraggio! E voi aiutate anche a fare la pace.”

Con queste parole affettuose papa Francesco si è rivolto alla fine dell'Angelus ai rappresentanti delle Comunità di Sant'Egidio di diversi paesi asiatici, riuniti in questi giorni a Roma per il convegno "La gioia del Vangelo in Asia".

Il testo completo del papa: Vai al sito vatican.va

Guarda il video