Preghiera per la Pace a Palermo, presieduta dall'arcivescovo, mons. Corrado Lorefice

Giovedì 23 novembre la Comunità di Sant'Egidio di Palermo ha promosso una preghiera per la pace, presieduta dall'arcivescovo della città Mons Corrado Lorefice, nella splendida cornice della Cappella Palatina del Palazzo Reale.

In tanti, rappresentanti di diverse associazioni e realtà ecclesiali hanno invocato il dono della pace facendo memoria di tutti i paesi del mondo in cui si combatte e pregando per la fine di ogni violenza e per la liberazione di tutti gli ostaggi, per non rassegnarsi al male della guerra.