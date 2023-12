Papa Francesco ha ricevuto in udienza Andrea Riccardi. Focus su migranti, corridoi umanitari, i conflitti in Ucraina, Terra Santa e Sudan. Tenere viva la speranza della pace

Papa Francesco ha ricevuto in udienza il fondatore della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi.

A quanto si apprende, fra i temi del colloquio, in primo piano la preoccupazione per le guerre in corso - dall'Ucraina alla Terra Santa fino al Sudan e ai paesi del Sahel - e la necessità di continuare a tenere viva la speranza della pace.

All'ordine del giorno anche il tema dell'immigrazione, con un particolare apprezzamento per il modello dei corridoi umanitari, che oltre a garantire la salvezza delle persone riescono a coniugare accoglienza e integrazione. (ANSA - Città del Vaticano).

La notizia su Vatican.va