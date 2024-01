Nel suo messaggio per il Nuovo Anno all'Angelus del 1 gennaio 2024, papa Francesco ha espresso la sua preoccupazione per il Nicaragua "dove vescovi e sacerdoti sono stati privati della libertà", ha invitato a non dimenticare "l’Ucraina, la Palestina, Israele, che sono in guerra" ed ha salutato con affetto "i partecipanti alla manifestazione “Pace in tutte le terre”, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio, anche in altre città del mondo".