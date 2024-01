Il "Festival dello Stupore" prosegue il suo itinerario nella periferia romana: a Primavalle, nel parco Dominique Green, il primo di una serie di eventi per una cultura di inclusione e di pace

Domenica 28 gennaio, nel quartiere di Primavalle a Roma, si è aperto il "Festival dello Stupore", un evento che - dopo la positiva esperienza di Tor Bella Monaca - prosegue il suo itinerario nella periferia per creare momenti di festa e di cultura.

Il primo appuntamento, che ha visto la partecipazione di circa 350 persone, si è tenuto nel Parco Dominique Green, dedicato alla memoria del giovane condannato a morte che fu all'origine dell'impegno di Sant'Egidio per la moratoria generale delle esecuzioni VEDI LA STORIA.

Un evento festoso, all'insegna dell'inclusione, che ha visto la partecipazione di persone di tutte le età, dai più giovani agli anziani del quartiere, inclusi gli amici con disabilità del laboratorio d'arte della Comunità di Sant'Egidio e gli studenti stranieri e nuovi europei della scuola di lingua e cultura italiana.



Durante l’evento è stato annunciato il prossimo appuntamento del Festival: “La Carovana della Pace”: un corteo che percorrerà i lotti del quartiere il 13 febbraio, in occasione della conclusione del Carnevale. L’iniziativa si preannuncia come un’espressione festosa dei valori della pace e del dialogo tra le culture, un appuntamento particolarmente significativo in un mondo segnato da conflitti e divisioni. Mettendo i bambini al centro di questa celebrazione, “La Carovana della Pace” aspira a essere non solo una festa, ma anche una proposta di una società senza barriere di lingua, cultura, età o altro. In una parola, una proposta, accessibile e diretta, per una società di pace.

VIDEO