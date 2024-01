Al fianco delle famiglie in difficoltà che vivono con animali. Continua il nostro impegno con LAV

Nel 2023, in collaborazione con LAV, abbiamo compiuto passi significativi per migliorare la vita di anziani e dei loro amati animali domestici. Sostenendo famiglie in difficoltà, ci siamo assicurati che nessuno debba separarsi dai propri compagni a quattro zampe.

Anche quest'anno, continueremo il nostro impegno per preservare questo prezioso legame, unendo gli sforzi per migliorare la vita di una delle fasce più vulnerabili della popolazione e garantire il benessere dei cani e gatti che condividono il loro quotidiano.