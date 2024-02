Liberia, a 20 anni dalla fine della guerra civile, una preghiera a Monrovia per la pace

Nella cattedrale del Sacro Cuore, a Monrovia, capitale della Liberia, si è tenuta una preghiera per la pace, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio. Alla presenza dell'arcivescovo Walter Erbi, nunzio apostolico di Liberia, Sierra Leone e Gambia, e dell'amministratore diocesano di Monrovia, mons. Gabriel Jubwe, si è ringraziato per il dono della pace, che venne firmata in questo Paese venti anni fa, dopo una lunga guerra civile, e si è invocata la fine di tutte le guerre, in particolare, di quelle in corso nella vicina fascia del Sahel, colpita da continui attacchi armati e dal terrorismo.

La Liberia ha vissuto, fino al 2003, un conflitto civile durissimo, che ha dilaniato il paese per 14 anni, lasciando una triste eredità di dolore e tante ferite da rimarginare, oltre ad una povertà estrema di larga parte della popolazione. Tra i mediatori che facilitarono l'accordo di pace ci fu anche la Comunità di Sant'Egidio che da allora ha continuato la sua presenza tra i giovani e con la Scuola della Pace a favore dei minori in difficoltà nella periferia di Monrovia.