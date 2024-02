Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, sottolinea l'urgenza del dialogo per la pace in Ucraina. In un'intervista a TG1 Dialogo, esprime preoccupazione per il calo di attenzione dopo due anni di conflitto, enfatizzando il costo umano della guerra e l'importanza di mantenere viva la consapevolezza delle difficoltà ucraine.