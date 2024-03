"5 minuti con il Vangelo". Preghiera e nuove tecnologie per un messaggio sempre più efficace. La nuova APP disponibile su Apple Store, Google Play e Spotify

«Cara amica e caro amico, con gioia grande e con un senso di responsabilità vi presento "5 minuti con il Vangelo", un progetto che nasce dalla passione della Chiesa e anche mia di invitare tutti a incontrare Gesù». Con queste parole mons. Vincenzo Paglia invita il pubblico a consultare la nuova App, realizzata da Roma Web Service in collaborazione con il Gruppo Editoriale San Paolo e la Comunità di Sant'Egidio.



Chi consulterà l'App avrà la possibilità di vivere i 365 giorni dell'anno nell'ascolto e nella meditazione del Vangelo del giorno, grazie ai commenti di mons. Paglia pubblicati in ventuno lingue tra cui inglese, cinese, francese e spagnolo.



L'app, disponibile per Apple, Android e in versione podcast sulla piattaforma Spotify, prende origine dalla sua ultima novità editoriale "La Parola di Dio ogni giorno 2024" pubblicata da San Paolo Edizioni, che ha concesso l'utilizzo dei testi originali in lingua italiana: "Siamo felici di contribuire a questa iniziativa che, nel solco tracciato dal nostro fondatore il beato Giacomo Alberione, rientra nello spirito della nostra missione di testimoniare la gioia del Vangelo attraverso tutti i linguaggi di comunicazione che la tecnologia offre in ogni tempo", afferma don Antonio Rizzolo, direttore generale dell'apostolato paolino.