Lavoro e Integrazione: nascono i Corridoi Lavorativi. Il servizio del TG2

Nascono i Corridoi Lavorativi, un accordo tra la Comunità di Sant'Egidio e il Governo italiano per l'ingresso regolare di migranti in Italia per motivi di lavoro.

Cosa significa?

- Un'opportunità per chi cerca un lavoro in Italia: finalmente un modo sicuro e legale per entrare nel nostro Paese e contribuire al suo sviluppo economico.

- Un aiuto per le imprese: finalmente più facile trovare manodopera qualificata per rispondere alle loro esigenze.

- Un modello di integrazione innovativo: l'esperienza dei Corridoi Umanitari applicata al mondo del lavoro per una vera integrazione nella società italiana.