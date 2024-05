Catania: inaugurata la prima Lavanderia sociale nella Casa dell'Amicizia di Sant'Egidio

Il 17 maggio 2024, a Catania, è stata inaugurata una nuova lavanderia per i senza dimora presso l'ex Convento di Sant'Agostino in via Vittorio Emanuele. Questa iniziativa, voluta da Papa Francesco e gestita dalla Comunità di Sant'Egidio, offre lavatrici, asciugatrici e docce gratuite per i più bisognosi.

L'elemosiniere del Papa, cardinale Konrad Krajewski, durante la cerimonia, ha ricordato l'importanza di non dimenticare chi vive in situazioni di conflitto e povertà, sottolineando che "l'indifferenza è il più grande peccato che possiamo avere".

Emiliano Abramo, della Comunità di Sant’Egidio Sicilia, ha dichiarato: “Mettere al centro i poveri e costruire intorno ad essi reti di amicizia è la ricetta per costruire città più belle e società più umane”.