Il 28 maggio a Livorno la Giornata per la pace, nel giorno anniversario dei bombardamenti che, durante la guerra mondiale, distrussero la città

Il 28 maggio si celebra la Giornata cittadina per la Pace, per far memoria della guerra a Livorno e di tutti i conflitti ancora in corso nel mondo. Quest'anno l'evento è dedicato alle donne che vivono e affrontano violenze e conflitti in ogni tempo e in ogni luogo, per rendere omaggio al coraggio e alla speranza.

Dalla Piazza Civica la manifestazione, organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con la Diocesi di Livorno, il Comune e l'Istoreco, si snoderà per le vie del centro cittadino fino agli scali D’Azeglio, dove verranno commemorate le vittime di tutte le guerre.