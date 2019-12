Il messaggio cattolico tra passato e cambiamento. L'editoriale di Andrea Riccardi sul Corriere della Sera

Per Francesco un mondo è finito ma ne nasce uno diverso. Non è la fine della Chiesa, ma l’inizio di una sua rinnovata missione

Natale, per i cristiani, è messaggio di speranza: che dal riconoscimento del «piccolo Gesù» si liberi una forza di rinnovamento per i singoli e la società. Papa Francesco ha proposto alla Curia per Natale uno sguardo sul futuro. Ha espresso una «visione» che ha per sfondo una sua classica idea: l’oggi «non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca». Che deve fare la Chiesa? Nella crisi sovietica, il patriarca russo Alessio I affermò: «Che la nostra immutabilità, impossibilità di conformarsi allo spirito del tempo, sia simbolo dell’eternità della Chiesa».

Continua a leggere l'editoriale di Andrea Riccardi sul Corriere della Sera (23/12/2019)

Foto: Vatican News

[ Andrea Riccardi ]