Domani

Il problema non è migliorare le Rsa ma come vogliamo assistere gli anziani

Quando si parla di Rsa il punto in discussione non è semplicemente Rsa sì, Rsa no o Rsa da migliorare. Il nodo semmai è quale visione abbiamo dei servizi territoriali per i prossimi anni e su quali elementi puntare.

Non è un caso se il fenomeno delle assistenti a pagamento riguarda oggi un numero di anziani tre o quattro volte superiore a quello degli anziani ospitati nelle Rsa: la preferenza dei diretti interessati per rimanere in casa sembra piuttosto evidente.

Ripensare l’assistenza territoriale significa oggi mettere in campo un modello fortemente inclusivo orientato al domicilio (o forse sarebbe meglio dire alle diverse tipologie di domicilio da sviluppare).



[ Giuseppe Liotta ]