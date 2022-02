La guerra silente del Donbass

Nella crisi Russia-Ucraina ci si dimentica della regione contesa in cui il conflitto a "bassa intensità" ha causato già 14mila vittime dal 2014

Il mondo è ancora con gli occhi puntati sulle manovre militari alla frontiera tra Russia e Ucraina, mentre timidi segnali di ripresa del dialogo diplomatico degli ultimi giorni lasciano spazio a qualche speranza. A Roma si è vista giovedì, dopo molti anni, la prima grande manifestazione per la pace convocata dalla Comunità di Sant’Egidio. Tanto si muove insomma sulla questione Ucraina.



Ma c’è un aspetto di questa crisi di cui ci si dimentica: nel Donbass, la vasta regione dell’Ucraina contesa tra separatisti filo russi e ucraini, il conflitto, cosiddetto a bassa intensità, ha già causato dal 2014 oltre 14.000 vittime. Una vera e propria crisi umanitaria ai confini dell’Europa, nella disattenzione della politica e delle opinioni pubbliche. Secondo i dati diffusi recentemente dall’ONU, in quel territorio vivono in condizioni di necessità quasi tre milioni di persone, il 54% delle quali sono donne, il 13% minori mentre un altro 13% è composto da disabili. Un terzo degli abitanti (900 mila persone) è anziano. (Continua a leggere)

[ Marco Impagliazzo ]