Emergenza freddo: indirizzi per aiutare e centri di raccolta

In questi giorni di freddo intenso, a Roma e in diverse città d'Italia è possibile unirsi alle iniziative di soccorso alle persone senza dimora, sia portando coperte e indumenti caldi nei centri di raccolta della Comunità, sia partecipando di persona alle distribuzioni.

Qui di seguito alcuni indirizzi utili, dove portare le coperte. Per partecipare alle distribuzioni, vai a CONTATTI

(Gli indirizzi vengono costantemente aggiornati)



ROMA



Via Dandolo, 10

martedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 19:00 alle 20:00



Città Ecosolidale - Via del Porto Fluviale, 2

giovedì e sabato dalle 16:00 alle 19:00



ITALIA



CATANIA - Via Castello Ursino 4

da martedi a venerdi, 16:00-19:00



GENOVA - Centro Genti di Pace, salita Negrone Durazzo,4

lunedì e giovedì, 16:00-18:30

(solo coperte)



LIVORNO - via Carraia 2

lunedì e sabato, 17:00-19:00



MESSINA - Via XXIV Maggio 61

mercoledi e venerdi, 18:00-19:15



MILANO - Spazio Living Together, via Cinquecento 7 (M3 Corvetto)

sabato 18 gennaio, 10:00-17:00

(coperte e sacchi a pelo invernali)



MILANO - Via degli Olivetani 3 (M2 Sant'Ambrogio)

lunedì e sabato, 10:00-12:30

(coperte e sacchi a pelo invernali)



NAPOLI - Chiesa di S. Nicola a Nilo, via S. Biagio dei Librai 10

7,8 e 9 gennaio, 20:00-21:30



PADOVA - Patronato dell'Immacolata, via Santa Maria in Conio 12

martedì, 18:30-19:30

giovedì, 18:30-19:30



TREVISO - Oratorio della Chiesa di San Martino Urbano, vicolo Tezzone

martedì e venerdì, 20:00-21:30





Altri appuntamenti ROMA



APPIO - SAN GIOVANNI Via Astura 1

mercoledì, 18:30-19:30



FIUMICINO - Via delle Spigole, 5

mercoledì,18:30-19:30

venerdì, 17:00-18:30



LAURENTINO - Via Ignazio Silone (VI Ponte)

giovedì, 17:00-20:00



MONTI - Via del Colosseo, 19

mercoledì e sabato, 10:00-12:00

domenica, 15:30-19:00



OSTIA - Chiesa di Santa Maria Stella Maris, Lungomare Paolo Toscanelli 184

mercoledì, 19:00-20:00



OSTIA - Via Baffigo, 7

mercoledì, 17:30-19:00



PIGNETO - via del Pigneto 104 (accesso dal cortile della scuola E. Toti)

mercoledì 8 gennaio, 17:30-19:00



PRIMAVALLE - via Michele Bonelli 38

lunedì e giovedì, 18:00-20:00



TORRENOVA - Parrocchia di San Gaudenzio, via della Tenuta di Torrenova 114

mercoledì, 18:00-19:00

domenica, 11:00-12:30 e 15:00-18:00



TUSCOLANO - Piazza dei Consoli 16

sabato 11 dicembre, 10:00 alle 11:00



TUSCOLANO - Via Caio Manilio, 15

lunedì, 17:00-19:00

giovedì, 18:00-20:00





Per entrare in contatto con la Comunità di Sant'Egidio, seleziona il tasto che preferisci, cerca la città più vicina a te e scrivici. Sarai contattato via mail (se preferisci in altro modo puoi scriverlo) quanto prima.