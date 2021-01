Emergenza freddo: indirizzi per aiutare e centri di raccolta

In questi giorni di freddo intenso, a Roma e in diverse città d'Italia è possibile unirsi alle iniziative di soccorso alle persone senza dimora, sia portando coperte e indumenti caldi nei centri di raccolta della Comunità, sia partecipando di persona alle distribuzioni.

Qui di seguito alcuni indirizzi utili, dove portare le coperte. Per partecipare alle distribuzioni, vai a CONTATTI

(Gli indirizzi vengono costantemente aggiornati)

INVERNO 2020-21



ROMA



Via Dandolo, 10

martedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 19:00 alle 20:00



Città Ecosolidale - Via del Porto Fluviale, 2

mercoledì e sabato dalle 9:00 alle 13:00

Pigneto/Torpignattara

presso la Parrocchia di S. Elena - via Avellino 4

tutti i mercoledì ore 17.30-19.30

Guidonia e Tivoli

via Lago Colonnelle 18b , Tivoli Terme

mercoledì 13 e giovedì 14 dalle 16,30 alle 18.00



Zona Garbatella-Tormarancia

presso la chiesa di San Michele, ingresso da via C.T. Odescalchi 67A

Tutti i giovedì dalle 19 alle 20

e tutte le domeniche dalle 10,30 alle 11,30

Referente: Paolo 3333067242

Zona Eur Laurentino

giovedì ore 16-19 Via Francesco Lanza - VI ponte

lunedì ore 16-19 Via Enrico Pea



Zona Castelli Romani

Genzano di Roma in via Fratelli Cervi 1

Tutti i mercoledi dalle 16.30 alle 18.30

Primavalle

Via Michele Bonelli 38

Lunedì e Venerdì dalle 16.30 alle 19.00



Tuscolano

Piazza dei Consoli 17

mercoledì dalle 16:30 alle 18:00 e il giovedì dalle 17:00 alle 20:00



Flaminio

v. Guido Reni 2, cappellina accanto alla parrocchia di S. Croce al Flaminio, ogni giovedì tra le 18.30 e le 19.30 (SOLO IN QUESTI ORARI)

BOLOGNA

Martedì dalle 18:00 alle 19:15 in via Ristori, 1 (Oratorio della Chiesa di San Vincenzo de' Paoli)

Venerdì dalle 18:00 alle 19:00 in Galleria Acquaderni, 1



NOVARA

Tutti i giorni dalle 18:00 alle 19:00 presso la Chiesa di Ognissanti in via Silvio Pellico



PADOVA

Martedì e giovedì dalle 18:30 alle 19:30 presso il Centro di Solidarietà in via Santa Maria in Conio, 12



PARMA

Lunedì e mercoledì dalle 17:30 alle 19:00 in borgo Santa Caterina, 12/A



TORINO

Chiesa dei Santi Martiri in via Garibaldi, 25

Lunedì dalle 17:00 alle 19:00

Dal martedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00













