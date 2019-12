IL LIBRO DEL PRANZO DI NATALE CON I POVERI DELLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO: LA PREPARAZIONE, LA FESTA, LE STORIE

Per il Pranzo di Natale con i poveri, la Comunità di Sant'Egidio apparecchia una "tavola larga come il mondo" che raccoglie una famiglia in cui nessuno è anonimo, anzi riceve un suo posto e riceve un suo regalo. PER SAPERNE DI PIÙ

Il libro del Pranzo di Natale è non solo una guida per prepare una gran festa di famiglia. Ogni dettaglio è curato ed è segno di un amore personale. È anche il racconto di storie di amicizia e di festa con i poveri, vissute nei diversi angoli del mondo. Nel giorno di Natale questi amici non sono lasciati soli e nella gioia e negli abbracci si confonde chi aiuta con chi è aiutato.

Gesù nasce senza trovare un posto tra le case degli uomini. Così nel giorno di Natale, memoria della nascita di Gesù, giorno dell'inaccoglienza verso di Lui, proprio i poveri sono accolti nel cuore della Chiesa e nelle tante "sale belle". C'è posto per loro.

Il libro del Pranzo di Natale è disponibile online in 6 lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese e indonesiano.

Per scaricarlo gratuitamente segui le ISTRUZIONI

CLICCA SULLA COPERTINA NELLA LINGUA DESIDERATA COMPILA I CAMPI DEL FORM (cognome, nome e email) e CLICCA sul tasto DOWNLOAD

APRI LA CARTELLA IN FORMATO ZIP che viene scaricata sul tuo computer (dentro la cartella c'è il libro, sia in formato PDF che in EPUB ovvero in formato adatto per i lettori e-book

ITALIANO





ENGLISH





ESPAÑOL





FRANÇAIS





PORTUGUÊS





BAHASA INDONESIA