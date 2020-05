Firmatari

L'appello internazionale "SENZA ANZIANI NON C'E' FUTURO" sta ricevendo un grande consenso popolare in tutta Europa. Segnaliamo qui alcune personalità che hanno voluto aggiungere il proprio nome a quello dei primi firmatari (in ordine di arrivo)

Gilles Kepel, islamologo

Pietro Bartolo, europarlamentare

Anna Maria Furlan, Segretario Generale CISL

Pietro Ragazzini, Segretario Generale FNP Cisl

Josep Antoni Duran i Lleida, politico spagnolo

Renzo Piano, architetto

Sami Modiano, sopravvissuto alla Shoah

Marco Rossi Doria

Tobia Zevi

Silvio Garattini, dell'Istituto Mario Negri di Milano, Comitato Nazionale di Bioetica

Carlo Caltagirone, neurologo geriatra del S. Lucia di Roma, Comitato Nazionale di Bioetica

Stefano Canestrari, ordinario a Bologna di diritto penale, Comitato Nazionale di Bioetica

Antonio Da Re, ordinario a Padova di Filosofia Morale

Carlo Petrini responsabile della bioetica per l'Istituto Superiore di Sanità

Ferdinando Camon, scrittore

Linda Lanzillotta, già ministra e già vicepresidente del Senato



Stefano Fassina, politico



Giuseppe Dalla Torre, giurista, accademico



Ildefonso Falcones, scrittore Spagna



Paolo Ricca, pastore, professore alla facoltà valdese di Roma



Francesco Rocca, presidente CRI e presidente Federazione internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa



Rodolfo Errore, Presidente SACE spa



Lucio Caracciolo, direttore Limes

Sandra Zampa, sottosegretario

Roberto Cociancich, membro CdA SACE spa, coordinatore Italia Viva Milano

Mario d'Acquisto, già presidente Assemblea regionale Sicilia

Armando Lamberti, vicesindaco Cava dei Tirreni

Domenico Quirico, giornalista

Silvio Salini, presidente collegio Sindaci SACE spa

Antonio Armellini, diplomatico e editorialista Corriere della Sera



Maurizio Melani, diplomatico

Giacomo Marramao, professore emerito filosofia teoretica

Stefano Dragani,generale CC