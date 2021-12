I centri di raccolta del Natale di Sant'Egidio 2021

La Comunità di Sant'Egidio, ovunque nel mondo, a Natale invita alla festa chi è povero, solo, malato, anziano. Si apparecchia una grande tavola che attraversa il mondo, che l'anno scorso ha accolto quasi 250.000 persone. Per tutti un posto, un amico, un regalo.



Aiutaci a preparare il pranzo di Natale e a riempire la slitta dei regali. Vieni ai nostri Centri di Raccolta

(in questa pagina l'elenco e gli indirizzi raccolti dalla redazione)



Sono necessari:

Carta da lettere; torce tascabili; giochi di società portatili; carte da gioco; set di manicure tascabile; set da cucito tascabile; set da barba tascabile; radioline; porta-documenti; penne da regalo; quaderni; agendine; portafogli; coperte; sacchi a pelo; foulards; ombrelli; k-way; marsupi; zainetti; borsoni; bicchieri chiudibili; thermos da viaggio; giocattoli; cappelli di lana; guanti; sciarpe; calzettoni, biancheria intima; cravatte; maglioni e tute unisex; trousse; bigiotteria; prodotti per l'igiene personale; dolci, tavolette di cioccolata; dolci natalizi morbidi; spumante; succhi di frutta, alimenti per bambini; formaggio, olio, riso, caffè, generi alimentari in scatola (tranne la carne).



CENTRI DI RACCOLTA PER IL PRANZO DI NATALE 2021

La lista è in continuo aggiornamento







DICEMBRE 2021

ROMA

APPIO / SAN GIOVANNI

Via Astura 1

16,17 e 18 dicembre, 17:00-19:30



Viale Castrense 48 d

20 e 21 dicembre, 17:00-19:30



EUR-LAURENTINO

Via Francesco Lanza VI ponte

giovedì, 17:00-19:00



Mercato Fonte Meravigliosa

Via Andrea Meldola

11 dicembre, 9:30-13:00



Via Enrico Pea, 20

12 dicembre, 17:00-19:00



Pz.le Adenauer, 1/a

18 dicembre, 10:00-12:30



S.Maria del Carmelo, piazza Beata Vergine del Carmelo 10

Dal lunedì al venerdì, 10:00-12:00 e 17:00-19:00

sabato, 10:00-12:00



FLAMINIO-CASSIA-PRATI

Parrocchia di S. Croce, Via Guido Reni 2

18 dicembre, 16:00-20:00

19 dicembre, 16:00-20:00



GARBATELLA TOR MARANCIA

Chiesa di San Michele, Via Carlo Tommaso Odescalchi 67/a

domenica, 10:30-11:30

lunedì, 17:00-19:00



Via Accademia del Cimento 28

16 dicembre, 16:00-19:15



Via Tito 30

18 dicembre, 10:00-13:00 e 16:00-19:00



NOMENTANO-SALARIO

Sant’Agnese, Via Nomentana, 349

Dal 5 al 22 dicembre

mercoledi e giovedi, 18:00-20:00

venerdi, sabato, domenica, ore 17:00-19:00



Sant'Orsola, Via Livorno 50

domenica, 12:00-13:00



PIGNETO

Via Avellino, 4

8, 15 e 22 dicembre, 17:00-19:00



SAN BASILIO

Via Corinaldo 74

11 e 18 dicembre, 16:00-18:00



Oratorio Parrocchia S. Basilio Via Corridonia 30

6, 13 e 20 dicembre, 16:30-18:00



SERPENTARA

via Lablache, 32

dal 17 fino al 23 dicembre, 16:30 - 19:00



TIBURTINA/PIETRALATA

Teatro parrocchiale S Vincenzo Pallotti via Matteo Tondi 80

9, 16, 21, 22 e 23 dicembre, 17:00-20:00

11, 18 e 19 dicembre, 10:00-12:00



Via Giovanni Michelotti 57

17 dicembre, dalle 18:30

11 e 18 dicembre, 10:00-12:30



TIBURTINA/S. ROMANO

Sala parrocchiale di San Romano Martire via Cave di Pietralata 81

dal 18 al 23 dicembre, 17:00-19:00



TOR BELLA MONACA

Via dell'Archeologia 74

martedi, mercoledì e venerdi, 16:00-19.00

sabato, 10:00-12.00 e 16:00-18.00



TORRENOVA

Parrocchia di San Gaudenzio, Via della Tenuta di Torrenova, 114

Dal 15 dicembre

mercoledì, giovedì, venerdì, domenica 16:30-19:00



TRULLO

Via Monte delle Capre, 23

lunedì, 9:00-12:00

dal martedì al venerdì, 16:30-18:30



TUSCOLANO

Piazza dei Consoli, 17

martedi e giovedì, 17:00-19:00



FIUMICINO

Via delle Spigole n.5

8, 15 e 22 dicembre, 16:30-19:30

11 e 18 dicembre, 10:00-12:00



FREGENE

Supermercato Conad Viale della Pineta di Fregene, 52

11 dicembre, 10:00-12:00 e 16:30-18:30





TIVOLI

TIVOLI-GUIDONIA

via Lago Colonnelle 18b, Tivoli Terme

mercoledì, 16:30-18:00

sabato, 16:30-18:00





AVERSA

Chiesa di Santa Maria Assunta, via Castello 4

martedì, 19:00

sabato, 17:00



Via Sant'Audeno 18

sabato, 10:00



Via del Plebiscito 22

venerdì, 17:00





FROSINONE

Presso la Mensa Diocesana, Viale Mazzini

lunedì, mercoledì, venerdì, 17:30-19:00





PADOVA

Via di Santa Maria in Conio 12

tutti i giorni, 18:30-19:30





CONEGLIANO (TV)

Chiesa dei Frati Cappuccini

lunedì, 20:00-20.30

mercoledì, 20:00-21:30





Fuori dell'Italia



BELGIO

ANTWERPEN

Kammenstraat 51 (o Lombardenstraat 28)

Fino al 17 dicembre

Tutti i giorni feriali, 9:00-17:00



Merksem, presso "Tutti", St. Bartholomeusstraat 9A 2170 Merksem*

Fino al 17 dicembre

Dal lunedì al sabato, 9:00-17:00



