I centri di raccolta del Natale di Sant'Egidio 2022

La Comunità di Sant'Egidio, ovunque nel mondo, a Natale invita alla festa chi è povero, solo, malato, anziano. Si apparecchia una grande tavola che attraversa il mondo, che l'anno scorso ha accolto quasi 250.000 persone. Per tutti un posto, un amico, un regalo.



Aiutaci a preparare il pranzo di Natale e a riempire la slitta dei regali. Vieni ai nostri



CENTRI DI RACCOLTA PER IL PRANZO DI NATALE 2022



Sono necessari:

Carta da lettere; torce tascabili; giochi di società portatili; carte da gioco; set di manicure tascabile; set da cucito tascabile; set da barba tascabile; radioline; porta-documenti; penne da regalo; quaderni; agendine; portafogli; coperte; sacchi a pelo; foulards; ombrelli; k-way; marsupi; zainetti; borsoni; bicchieri chiudibili; thermos da viaggio; giocattoli; cappelli di lana; guanti; sciarpe; calzettoni, biancheria intima; cravatte; maglioni e tute unisex; trousse; bigiotteria; prodotti per l'igiene personale; dolci, tavolette di cioccolata; dolci natalizi morbidi; spumante; succhi di frutta, alimenti per bambini; formaggio, olio, riso, caffè, generi alimentari in scatola (tranne la carne).



La lista è in continuo aggiornamento



ROMA

EUR - LAURENTINO

Via Luigi Lilio, 80 (Istituto Comboniani)

4 dicembre

Parrocchia San Vigilio

10 dicembre ore 16:00-19:00

Casa della Comunità Via Francesco Lanza, VI ponte

lunedì e giovedì ore 17:00-19:00

dal 19 al 22 dicembre ore 17:00-19:00

EUR - TORRINO

Casa della Comunità di Sant'Egidio, Piazzale Konrad Adenauer 1/a (pressi del Bar Palombini)

Tutti i sabati dalle 10:00 alle 13:00



Parrocchia S. Maria del Carmelo, Piazza Beata Vergine del Carmelo 10

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 (il sabato solo la mattina)

FLAMINIO-CASSIA-TRIONFALE

Parrocchia di S. Croce (cappellina sulla destra), Via Guido Reni 2

17 dicembre, 16:00-20:00

18 dicembre, 16:00-20:00

MAGLIANA

Piazza Certaldo 45

Venerdi 16 dicembre: 18:30-20:30

Sabato 17 dicembre: 9:00-12:00 e 15:00-19:00

Lunedi 19 dicembre: 10:00-13:00 e 15:00-20:00

Martedì 20 dicembre: 10:00-12:00 e 18:30-20:00

mercoledì 21 dicembre: 10:00-12:00 e 18:30-20:00

NOMENTANO

Parrocchia di S.Agnese - Via Nomentana 349 (Metro B Annibaliano/S.Agnese)

dal 7 al 22 dicembre 2022

orario 17:30-19:30

Mercoledi - Giovedì - Sabato - Domenica

OSTIA

Lungomare Paolo Toscanelli, 184

Mercoledì e venerdì 17.00-19.30

Sabato 10.00-13-00 e 17.00-19.30

PIGNETO

Parrocchia di S. Elena, via Avellino 4 (Ponte Casilino- Pigneto)

mercoledì 7, 14 e 21 dicembre, ore 17:00-19:00

PRIMAVALLE

via Michele Bonelli, 38

(seguire le frecce, scendere le scale)

dal 16 al 22 dicembre, dalle ore 17:00 alle 19:30

solo domenica 18 dicembre, alle ore 9:30 alle ore 11:00

SERPENTARA

Casa della Comunità Via Luigi Lablache 32

dal 17 al 22 Dicembre ore 17:00-19:00

TIBURTINA - PIETRALATA - S. BASILIO

Via Cave di Pietralata, 81 Locali Parrocchia di S. Romano Martire

da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre dalle 18:30 alle 20:00



Via Matteo Tondi, 80 - Locali Parrocchia S. Vincenzo Pallotti

giovedì 8; 15; 22 dicembre dalle 18:00 alle 20:00

sabato 10 e 17 dicembre dalle 9:00 alle 12:00



Via Giovanni Michelotti, 57

venerdì 9 e 16 dicembre dalle 16:30 alle 19:00



Via Corridonia, 30

Lunedì 12 e 19 dicembre dalle 16:30 alle 19:00



Via Corinaldo, 74

Venerdì 9 e 16 dicembre dalle 16:30 alle 19:00

TOR BELLA MONACA

Casa dell'Amicizia

Via dell'Archeologia, 74

Martedi 13 dicembre 17:30-19:00

Sabato 17 dicembre 10:30-12:30

19,20,21,22,23 dicembre 16:30-19:00



TORRENOVA

Parrocchia San Gaudenzio, via della Tenuta di Torrenova 114

Lunedì, mercoledì , giovedì, venerdì dalle 17:00 alle 19:00

TRIESTE/SALARIO - PARIOLI

Casa della Pace di Sant'Egidio - Via Benaco, 10 (Piazza Verbano)

dal 03 al 21 dicembre 2022

orario 17:00-19:30

Sabato - Lunedì - Mercoledi

TRULLO

Via Monte delle Capre, 23

lunedì, 9:00-12:00 / 16:30-18:30

dal martedì al venerdì, 16:30-18:30

TUSCOLANO

Piazza dei Consoli 17

martedì e giovedì,17:00-19:00

sabato 3, 10, 17, 9:00-12:00

AVERSA

Chiesa Santa Maria, vicolo Cappuccinelle (via Castello 14)

martedì 19-20, sabato ore 17:00



via del Plebiscito 22

venerdì ore 17:00

BENEVENTO

Piazza E.M. Fusco, 2-3

lunedì 9:00-12:00

martedì e giovedì 16:30-18,30

BOLOGNA

Oratorio della Chiesa di San Vincenzo de Paoli, Via Ristori 1

martedì ore 18-19:15



Oratorio di Santa Maria dei Guarini, Galleria Acquaderni n.3

venerdì ore 18:30-19:15 e sabato ore 15:00-17:00

BRACCIANO

Chiesa della Visitazione, Via XX settembre 13

3 dicembre, 17:00-20:00

10 dicembre, 17:00-20:00

17 dicembre, 17:00-20:00

CIVITAVECCHIA

"Centro della Solidarietà" di Via Antonio da Sangallo n. 36

Martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00

FIUMICINO

Casa della Comunità di Sant'Egidio, Via delle spigole, 5

Sabato 17 dicembre 10:00 - 12:00

Domenica 18 dicembre 16:00 - 19:00

Mercoledì 21 dicembre 16:00 - 19:00

Venerdì 23 dicembre 16:00 - 19:00



Parco Leonardo e Pleiadi

Via Copenaghen, 5 (davanti alla scuola)

Via G.L. Bernini (entrata Uci Cinemas)

Domenica 18 dicembre 10:00 - 12:00

GENOVA

Centro

Portineria Convento Annunziata, p.zza Nunziata, 4

dal 1 al 24 dicembre, dal lunedì al venerdì, 10:00-12:00 e 16:00-19:00



“Casetta di Natale” in p.zza De Ferrari (accanto all’albero di Natale)

dal 17 al 24 dicembre, 9:30-12:30 e 16.00-19.00

Albaro

Via Illice 6/1

15 dicembre ore 15:30-18:30

16 dicembre ore 10:00-12:30



Cornigliano

Casa della Comunità, via Gattorno, 14

mercoledì e venerdì, 16:00-18:00



presso punto vendita Ekom via San Giovanni d’Acri 6c

Sabato 10 dicembre 10:00-12:30 e 16:00-19:00



Pegli

Casa della Comunità, vico Sinope, 26r

mercoledì 7, 14 e 21 dicembre 10:00-12:00 e giovedì 1, 15, 22 dicembre, 16:00-18:00



Lungomare di Pegli

domenica 11 dicembre, 10:00-18:00



Pra’

Casa della Comunità, via Pra, 38r

giovedì 1,15,22 dicembre, 16:30-18:30



Sampierdarena

Casa della Comunità, via A.Stennio, 4

da lunedì 19/12 a venerdì 23/12, 16:30-18:30

Sestri Ponente

Casa della Comunità, via E. Ferro 4r

martedì e venerdì, 16:00-18:00



Molassana

piazza antistante il punto vendita Basko di via Molassana, 72

giovedì 15 dicembre, 10:00-18:30



GENZANO E CASTELLI ROMANI

Casa della Comunità di Sant'Egidio in via dei Fratelli Cervi, 1 a Genzano.

Lunedì 12 ore 16:00-19:00

Mercoledì 14 ore 17:30-19:00

Venerdì 16 ore 17:00-19:00

Lunedì 19 ore 16:00-21:00 (anche preparazione regali)

Mercoledì 21 ore 17:30-19:00

MELITO DI NAPOLI Chiesa dei missionari della divina redenzione, via Umbria 10

domenica 9:30-11:00

MILANO

Via degli Olivetani 3

Dal lunedì al venerdì, 9:00-13:00 e 14:00-18:00. Sabato 10:00-12:00



Via dei Cinquecento 7

giovedì 15, 15:00-18:00



Via Lanzone 13

Giovedì 4 e 11 dicembre e sabato 17 dicembre, 14:00-18:00

martedì e mercoledì ore 19:00-20:00

NAPOLI

Chiesa di San Pietro martire, piazza Ruggero Bonghi

lunedì 9:00-12:00, martedì-venerdì 9:00-12:00 / 17:00-20:00,



Casa dell'Amicizia di Sant'Egidio. Via Massari n.5, nei pressi di Piazza Muzi

martedì, giovedì e sabato, 10:00-12:00



Sede della Comunità di Sant'Egidio via Comunale Ottaviano 29 (san Giovanni a Teduccio)

martedì 18:00-19:00

NOVARA



Via Dolores Bello 2

da giovedi 15 a venerdì 23 dicembre, 17:30-18:30

PESCARA Chiesa di San Giuseppe, Piazza San Giuseppe

Domenica 18 dicembre ore 9:30-12:30

RAPALLO

Mercatino di Natale piazza Cavour

8,9,10,11 dicembre



Festa del dono nel salone della chiesa di Sant’Anna

14 dicembre, ore 17:00-19:00

ROVIGO

Teatro del Santuario della Madonna Pellegrina, Piazza Fratelli Cervi

mercoledì 17:30-19.00 e sabato 10:30-12.00

Centro Commerciale 'La Fattoria'

17,18 dicembre - 9:00-20:00

SALERNO

Chiesa di Sant’Anna al Porto (zona Teatro Verdi)

Lunedì e giovedì dalle 18:30 alle 19:30



Piazza Salvo D’Acquisto 21 d (quartiere Sant’Eustachio, su appuntamento, telefonando al n. 3206487443)

Sabato mattina

TIVOLI/GUIDONIA



Via Lago Colonnelle, 18b, Tivoli Terme

martedì 18:00-19:00

sabato 16:30-18:0

TORINO



Chiesa dei Santi Martiri, via Garibaldi 25

Dall'8 dicembre il martedì, giovedì e sabato, 17:00-19:00



La Sosta con la Comunità di Sant'Egidio, Via Giolitti 40 H

Dal 9 dicembre lunedi, mercoledì, venerdì, 16:00-18:00

