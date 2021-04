"Le Parole della Croce" - Lettura spirituale dei quattro Vangeli della passione

Ogni Pasqua è diversa. È un incontro ravvicinato con il mistero della morte e della resurrezione di Gesù e con il suo amore, personale, per ciascuno di noi. Ogni Pasqua arriva in mezzo alla vita di tutti i giorni, in un mondo che ha altri ritmi.Questo piccolo libro aiuta, nel rumore quotidiano, a scoprirsi «contemporanei» di Gesù. Aiuta con un linguaggio accessibile a tutti ad essere meno estranei alla sua sofferenza e alle tante ferite del mondo. È l’antica Via della Croce per uomini e donne che vivono le contraddizioni e le sfide della moderna condizione urbana.Queste pagine nascono dalla concreta esperienza spirituale della Comunità di Sant’Egidio, il cui servizio ai poveri e alla pace affonda nel primato della Parola di Dio e della preghiera.