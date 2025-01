Costa d'Avorio: preghiera e solidarietà all'ospedale psichiatrico di Bingerville

In Costa d'Avorio, la situazione sanitaria, in particolare nel settore psichiatrico, è ancora molto difficile. Gli ospedali psichiatrici sono spesso sovraffollati e carenti di risorse, e i malati sono spesso emarginati, privi di un adeguato supporto familiare o sociale. A Bingerville, un'area periferica di Abidjan, l'ospedale psichiatrico accoglie numerosi pazienti che soffrono di gravi disturbi mentali, vivendo in condizioni di grande difficoltà. Molti di loro non ricevono le cure adeguate e sono costretti a fare affidamento sulle poche risorse a disposizione.

In questo contesto, la Comunità di Sant'Egidio è una delle poche realtà che offre supporto spirituale e materiale ai malati. Da anni, la Comunità visita regolarmente l'ospedale psichiatrico, portando un po' di speranza e conforto a chi vive in isolamento e solitudine.

Domenica 19 gennaio, come ogni mese, la Comunità ha visitato i pazienti per una preghiera a cui hanno partecipato 32 pazienti, mentre altri non hanno potuto unirsi a causa dei trattamenti in corso.

Grazie alla Blessing Foundation, sono stati anche donati generi alimentari come pasta, olio e sardine per sostenere i pazienti. Dopo la preghiera, i membri della Comunità hanno distribuito 100 pasti caldi, un gesto semplice ma fondamentale per dare un po' di sollievo ai malati.

Ogni visita rappresenta un momento di grande emozione, che rinnova il legame tra la Comunità e i pazienti, offrendo loro una presenza concreta di solidarietà.