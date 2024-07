Inaugurazione della prima “Casa degli Amici” della Comunità di Sant’Egidio a Firenze

Sabato 13 luglio 2024 è stata inaugurata la prima "Casa degli Amici" della Comunità di Sant’Egidio a Firenze. Nell’appartamento recentemente ristrutturato, che si trova all'interno di Villa Potter, a Via Venezia, nel centro cittadino, viene ospitato un primo nucleo di donne con disabilità. L'Arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, dal 24 giugno alla guida della diocesi, ha benedetto la casa e si è intrattenuto con la Comunità.

Nel 2019 la Piccola Compagnia di Maria ha donato la ex villa Cherubini, ora denominata Villa Potter, da anni in disuso, alla Comunità di Sant'Egidio perché possa essere utilizzata per assistere i poveri di Firenze e quanti hanno bisogno di sostegno e integrazione.

La casa degli Amici è inserita nella più ampia ristrutturazione dell'immobile, avviata dalla Comunità e ancora da completare. E' prevista a breve la nascita di un secondo appartamento per persone con disabilità e di alcuni appartamenti per l'accoglienza di anziani e soggetti con alcune fragilità.

Grazie a questa prima fase di lavori, con il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana e della Fondazione Cr Firenze, sono state effettuate importanti opere di bonifica, interventi strutturali di consolidamento e lavori di riqualificazione.