news

1 settembre, Sant'Egidio in festa accoglie nella chiesa di Trastevere tutti coloro che vogliono sostare nella preghiera

Dalle 9,30 fino alle 20

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

#1settembre, festa di Sant'Egidio. Oggi la piccola chiesa di Trastevere è vestita a festa ed è aperta tutto il giorno per la visita e per la preghiera. Chi non è a Roma la può visitare al blog http://www.santegidio.info/ e vedere l'icona del volto Santo, l'altare delle croci, il Cristo dell'Impotenza e i tanti segni che questa chiesa custodisce.

UNA VISITA ALLA CHIESA



L'altare con l'icona del Volto Santo>>



L'altare delle Croci >>



La croce di Lampedusa >>

Sant'Egidio: la chiesa e il santo >>