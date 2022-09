news

1er septembre, Sant'Egidio en fête accueille dans l’église du Trastevere tous ceux qui veulent y faire une halte dans la prière

#1er septembre, fête de saint Gilles (Sant'Egidio). Aujourd'hui la petite église du Trastevere a revêtu ses habits de fête et sera ouverte toute la journée pour les visites et la prière. Ceux qui ne sont pas à Rome pourront la visiter sur le blog http://www.santegidio.info/ et voir l'icône de la Sainte Face, l'autel des croix, le Christ de l'impuissance et les nombreux signes que cette église conserve.

UNE VISITE DE L'EGLISE



L'autel avec l'icône de la Sainte Face [IT]



L'autel des croix [IT]



La croix de Lampedusa [IT]

