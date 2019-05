news

Malawi: dopo il Ciclone Idai, la fame. Nei villaggi sono rimasti solo gli anziani e hanno bisogno di cibo

Nuove distribuzioni di Sant'Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In Malawi la pioggia incessante non ha permesso in questi mesi di raggiungere i villaggi più remoti colpiti dal violento ciclone Idai che ha causato morti e danni ingenti ai terreni e alle case di moltissime persone. Si stimano all'incirca 800.000 persone colpite. In questi giorni però il tempo ha concesso una piccolissima tregua, da due giorni infatti ha smesso di piovere e i volontari della Comunità già da ieri hanno ricominciato le distribuzioni. Fino ad oggi Sant’Egidio ha distribuito generi alimentari per 10.000 persone.



Gli sfollati attualmente sono 94.000 non tutti sono stati accolti nei campi per i profughi e molti vivono nelle loro case distrutte o in posti remoti e difficilmente raggiungibili. Chi poteva, soprattutto i giovani sono scappati. Sono rimasti solo gli anziani, le persone più fragili, che sono riuscite a sopravvivere mangiando erba e arbusti: quando hanno visto che portavamo soprattutto farina e olio si sono messi a ballare per la felicità.

CONTINUA A SOSTENERE IL NOSTRO IMPEGNO IN MALAWI - DONA ORA ONLINE



Dona online €

OPPURE CON BONIFICO BANCARIO O CONTO CORRENTE POSTALE