Il Malawi si oppone alla pena capitale: rappresentanti delle istituzioni e della società civile insieme a Sant'Egidio, all'evento "Città per la Vita"

Il 30 novembre, mentre la Comunità di Sant'Egidio commemora l'abolizione della pena di morte il 30 novembre, in Malawi è stato organizzata una conferenza sul tema delle "Città per la vita", presso la casa dell'amicizia di Sant'Egidio a Blantyre.

Numerosi rappresentanti di istituzioni e della società civile hanno preso parte all'evento, che ha assunto una rilevanza nazionale. Tra questi, l'avvocato Brenda Nkhwale del CHREAA Malawi, Centro per i diritti umani, l'educazione, la consulenza e l'assistenza ( ha sottolineato come la pena di morte contraddica il diritto alla vita.

Presente anche un rappresentante dell'associazione internazionale Reprieve, l'avvocato Chipiliro Lulanga, che si è detto certo che "presto il Malawi sarà una nazione libera dalla pena capitale, ma dobbiamo fare questo lavoro insieme come nazione".

A rappresentare Sant'Egidio, Veronica Nyirenda, che ha invitato a riflettere sull'importanza di proteggere la vita piuttosto che porvi fine. "Una giustizia che toglie la vita è ingiustizia", ha affermato Nyirenda.

Infine, a nome del sindaco di Blantyre, Chidika Nyimba, ha condannato con fermezza il ricorso alla pena capitale, manifestando l'impegno delle istituzioni cittadine in questo senso.