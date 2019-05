news

Dal Texas una buona notizia: sospesa l'esecuzione di Dexter Johnson. GRAZIE alle migliaia di persone che hanno inviato appelli per lui!

La notizia è apparsa questa mattina su "The Texas Tribune" LEGGI: l'esecuzione di Dexter Johnson, fissata per domani 2 maggio, è stata sospesa.

Una nuova linea difensiva ha richiesto più tempo per esaminare il suo caso. Una richiesta avanzata anche tramite il nostro sito: sono più di 3.000 gli appelli inviati nelle ultime settimane. GRAZIE a tutti coloro che hanno sostenuto Dexter in questa battaglia per la vita e la giustizia.

