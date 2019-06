news

Questa sera, #17giugno, preghiamo per la pace nei paesi colpiti da guerra e violenza

Questa sera a Santa Maria in Trastevere pregheremo per la pace. Ricorderemo uno ad uno i paesi segnati da conflitti e violenza. Tra questi la Siria, insanguinata da una guerra che dura da più di sei anni, che ha provocato tra 400mila e 500mila vittime e più di 13 milioni di profughi, tra sfollati interni e rifugiati. «Vengo da Al-Qaryatayn, nella provincia di Homs. La mia città non esiste più: l'Isis è entrato il 5 agosto 2015 distruggendo tutto, case e chiese», ha raccontato un giovane siriano arrivato in Italia coi corridoi umanitari, un progetto che ha salvato la vita a oltre duemila persone, accolte in Italia, Francia, Belgio e Andorra. Occorre ascoltare la voce di chi è scampato da questa terribile guerra. Non possiamo dimenticare la Siria.

