PREGHIERA PER LA PACE - I PAESI IN GUERRA

Preghiera per la pace - La lista dei paesi in guerra

Ogni terzo lunedì del mese a Santa Maria in Trastevere, Sant’Egidio prega per la Pace e per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra. Nel corso della preghiera vengono ricordate le numerose situazioni di guerra nel mondo e per ciascuna verrà accesa una luce di pace. ASCOLTA LA DIRETTA >>



In particolare: