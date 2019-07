news

Gli anziani e i rischi del caldo e della solitudine: fare rete salva la vita. La proposta di Sant'Egidio

A Roma il 9 luglio alle ore 11:00 la conferenza stampa

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Martedì 9 luglio alle ore 11.00 saranno presentati in conferenza stampa a Sant'Egidio dati, proposte e iniziative per proteggere gli anziani durante l'estate.



I disagi causati dalle ondate di calore in tutte le città italiane ricadono maggiormente sugli anziani. La Comunità di Sant’Egidio, che all’inizio dell’estate ha lanciato un appello alle istituzioni e a tutti i cittadini, ritiene indispensabile fare rete per tutelare le persone più fragili dal caldo e dall’isolamento sociale che è la causa principale della più alta mortalità degli anziani nei mesi estivi, nonché fattore di rischio durante tutto l’anno.



Da sedici anni, Sant’Egidio ha attivato una rete di monitoraggio e interventi in diverse città italiane, coinvolgendo migliaia di anziani e volontari nel programma “Viva gli Anziani!”, anche grazie al sostegno di Enel Cuore Onlus. L’obiettivo è quello di ridurre al massimo i rischi rappresentati dalle eccessive temperature durante l’estate e migliorare, tutto l’anno, la qualità della vita di chi è avanti con l’età.



Dati sulla popolazione anziana a Roma e in Italia, proposte e iniziative per combattere il caldo e la solitudine verranno presentati dal presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, in conferenza stampa.