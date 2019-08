appuntamento

Ferragosto per l'integrazione. Gli appuntamenti di #santegidiosummer

Giovani e anziani, migranti, persone di culture e religioni diverse trascorrono insieme in amicizia il Ferragosto con una grande "Cocomerata dell'integrazione". Tanti gli appuntamenti di #santegidiosummer in Italia il 15 agosto per l'iniziativa che vuole essere un segnale per dire che è possibile vivere insieme.



Gli appuntamenti di alcune tra le città in cui si svolge la “cocomerata dell’integrazione"



Roma: Porticato di piazza Vittorio, vicino a Oviesse, ore 17.00 (più altre zone della città)



Milano: via dei Cinquecento 7, ore 18.00



Torino: Chiesa dei Santi Martiri, ore 13



Novara: piazza mons. Brustia (nel negozio “W Gli Anziani!”), ore 16.30



Trieste: via Romagna 22, ore 17.00



Genova: Giardini di Ravel (quartiere Begato), ore 17.00 (più altre zone della città)



Padova: via Santa Maria in Conio 12, ore 17.30



Napoli: Fondaco della Solidarietà (quartiere S. Lorenzo), ore 17.00



Catania: via Garibaldi 89, ore 11



Aversa: via del Plebiscito 22, vicino alla chiesa di San Domenico, ore 17:30



Lucca: mensa della Comunità di Sant'Egidio presso la Parrocchia di San Concordio, ore 17:30



Inoltre si svolgerà anche uno speciale “pranzo della solidarietà” nella mensa dei poveri di via Dandolo 10 (Roma), ore 13