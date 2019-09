news

Continua l'impegno di Sant'Egidio nella Repubblica Centrafricana a sostegno del programma del disarmo nazionale

Una delegazione di Sant'Egidio si è recata nei giorni scorsi a Garoua-Boulaie, un piccolo centro ai confini con il Camerun dove ha effettutao una distribuzione di generi alimentari e di prima necessità a sostegno di coloro che hanno deciso di lasciare i gruppi armati e di essere reinseriti nella vita civile.



Dopo l'Accordo di pace del febbraio 2019 la Comunità di Sant'Egidio continua il suo impegno su tutto il territorio della Repubblica Centrafricana per la stabilizzazione del paese. Nelle prossime settimane sono in programma altri interventi in altre province per favorire il disarmo e il ritorno alla vita civile dei combattenti.