Il 30 novembre a Roma, il Colosseo si illumina per dire NO alla pena di morte. ORE 18 LIVE STREAMING

Appuntamento all'Arco di Costantino

Anche quest'anno il Colosseo si illuminerà il 30 novembre per dire NO ALLA PENA DI MORTE.



L'appuntamento è alle ore 18:00 all'Arco di Costantino. Nel corso dell'evento è prevista la scenografia digitale #DefeatingHatred attraverso la proiezione architetturale in Visual Mapping 3D sul Colosseo.

L'EVENTO SARÀ TRASMESSO ALLE ORE 18 IN STREAMING