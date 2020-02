news

A Cuba Vincenzo Paglia visita la casa famiglia per anziani di Sant'Egidio

Una tappa del viaggio di mons. Vincenzo Paglia, in America Latina, è stata a Cuba. Qui ha visitato la casa famiglia che la Comunità di Sant'Egidio ha aperto nella capitale cubana per accogliere tre anziani. Un'occasione per conoscere da vicino le difficili condizioni degli ospiti della casa e gli interventi della Comunità locale per prevenire le situazioni di abbandono.



Vincenzo Paglia ha inoltre incontrato l'arcivescovo dell'Avana, il cardinale Juan de la Caridad, e il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York, con il quale è unito nella causa di beatificazione del sacerdote cubano Félix Varela, considerato uno dei padri fondatori della nazione cubana.