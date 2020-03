news

Anziani maltrattati ai Castelli romani: maggiore vigilanza contro abusi, realizzare modelli alternativi all'istituzionalizzazione

La scoperta di due case di riposo abusive a Velletri e Albano Laziale porta alla luce una realtà sommersa, quella delle cosiddette “villette”, residenze per anziani isolate dai centri abitati e dai servizi. Una realtà cresciuta negli ultimi anni, soprattutto in provincia di Roma, a causa della scarsità di risorse destinate alle famiglie per le cure domiciliari di anziani e disabili non autosufficienti. Sconcerta e addolora che a subire maltrattamenti e umiliazioni di ogni genere siano state proprio persone fragili, esposte ai soprusi di chi avrebbe dovuto assisterli.

La Comunità di Sant’Egidio, da anni vicina alla popolazione anziana, invita le autorità a una maggiore vigilanza e auspica che si diffondano presto modelli alternativi all’istituzionalizzazione per rispondere alla fragilità della terza e quarta età, come le convivenze, i cohousing e il programma “Viva gli Anziani”, portato avanti dalla Comunità di Sant'Egidio in diverse città italiane per il monitoraggio attivo degli ultraottantenni e la costruzione di reti di prossimità attorno alle persone più fragili e isolate.