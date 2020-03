news

12 marzo: Memoria della Chiesa - Preghiera online da Sant'Egidio

Toccare la frangia del mantello di Gesù per essere guariti

Portiamo davanti al Signore i malati. Prestiamo la nostra voce a chi è stanco, come i profughi di Tapachula, in Messico. Lui è lì dove è chi ascolta la sua Parola. Toccare la frangia del mantello di Gesù per essere guariti