Marco Impagliazzo rieletto presidente della Comunità di Sant'Egidio. A lui gli auguri di buon lavoro!

Domenica 8 dicembre, al termine di una vasta consultazione che ha coinvolto tutte le Comunità di Sant’Egidio nel mondo, Marco Impagliazzo è stato rieletto presidente della Comunità fondata da Andrea Riccardi nel 1968 e oggi presente in più di 70 paesi, per il prossimo quinquennio.



Nel suo messaggio inaugurale Impagliazzo conferma la scelta di lavorare per la pace e di vivere, nel tempo della globalizzazione, “in uscita" verso le periferie umane e esistenziali del mondo, come indicato da papa Francesco. A lui e al Consiglio che lo affiancherà nel corso di questo nuovo mandato, gli auguri di buon lavoro.