news

Kenya: un giorno speciale per le detenute del carcere femminile di Nakuru con la solidarietà di Sant'Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La Comunità di Sant'Egidio è legata da una lunga amicizia con le detenute del carcere femminile di Nakuru in Kenya. Sono più di 200 e molte di loro scontano la pena con i propri figli.

Per migliorare le condizioni igienico-sanitarie del carcere, la Comunità ha donato due anni fa una cisterna per l'acqua e ha continuato nelle visite a portare beni di prima necessità.



A San Valentino è tradizione fare una visita speciale. Anche quest'anno gli amici di Sant’Egidio hanno portato in dono alle donne non solo prodotti igienico-sanitari, di cui il carcere è carente, ma anche una rosa rossa per ciascuna di loro, simbolo in questo giorno speciale di un affetto concreto.