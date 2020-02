news

Visita del ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian al centro DREAM per l'infanzia di Maputo

In occasione di una visita istituzionale in Mozambico, il ministro degli Esteri Francese Jean-Yves Le Drian ha visitato il Centro DREAM per l’infanzia del Polana Chimento, al centro di Maputo.

Si tratta di un centro specialistico pediatrico per la diagnosi e la cura delle malattie infettive e croniche dei bambini e delle loro madri. Attivo dal 2006, fu realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio su richiesta del Ministero della Salute Mozambicano. Si tratta di una struttura di avanguardia, dotato di laboratorio di biologia molecolare, che assiste attivamente 5.700 pazienti, di cui 5.500 in terapia antiretrovirale e 250 donne nella prevenzione della trasmissione da madre a figlio dell'HIV.

Visitando la struttura, guidato dalla coordinatrice del programma DREAM, dott.ssa Paola Germano, il ministro è rimasto colpito – oltre che dall’eccellenza del trattamento terapeutico offerto completamente gratis ai malati – anche del loro coinvolgimento attivo nella terapia, e in particolare dall’entusiasmo delle attiviste.

L’attività del Centro e del programma DREAM, è parte di un impegno più vasto di Sant’Egidio in Africa, che vede impegnata la Comunità anche sul fronte della pace in diversi paesi del continente. Nel corso del colloquio con i responsabili del Centro, il ministro Le Drian - che conosce bene la Comunità e il fondatore Andrea Riccardi - ha condiviso in particolare il suo interesse per la situazione del Centrafrica, paese dove anche è attivo il programma DREAM e dove Sant’Egidio segue da anni il percorso di pacificazione.

“Vinceremo la lotta contro l’AIDS”, è stato l’augurio con cui il ministro si è congedato, al termine dell’incontro con i bambini, i malati e gli operatori del programma.