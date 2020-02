news

Un’amicizia che cresce nella solidarietà

Sabato 22 febbraio una delegazione del Comune di Cascia, rappresentata dal Sindaco Mario De Carolis e dall’assessore per le politiche sociali Monica Del Piano, con alcuni rappresentanti della Misericordia e della Protezione civile, hanno visitato la Comunità di Sant’Egidio a Roma. La visita è avvenuta in occasione della consegna di coperte, sciarpe, capi di vestiario, raccolte dal progetto “Passaparola” realizzato dal “Salotto del coraggio”, una campagna lanciata da Monica Del Piano e rivolta alle donne di tutta Italia, che hanno spedito meravigliosi manufatti da donare a chi vive in difficoltà.

La visita è il frutto di un’amicizia nata durante il terremoto del 1979, quando diverse persone della Comunità si recarono in aiuto a quanti erano stati colpiti e approntarono una Scuola della pace, frequentata anche dall’allora undicenne Mario De Carolis. È stato l’inizio di un rapporto che è cresciuto fino ad oggi in sintonia con la preoccupazione per i più poveri e in difficoltà. Nel giugno 2019 il Comune di Cascia ha voluto assegnare alla Comunità di Sant’Egidio il premio “Don Sante Quintiliani” per l’accoglienza.