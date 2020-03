news

Preghiamo: ogni giorno la preghiera in STREAMING dalla chiesa di Sant'Egidio dalle ore 18 in poi. VIDEO

Dalle ore 18 di oggi, lunedì 9 marzo, viene trasmessa la preghiera in streaming dalla chiesa di Sant'Egidio per permettere a tutti di pregare online con la Comunità, in ottemperanza alle nuove norme di sicurezza per la prevenzione del contagio.