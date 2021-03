news

Un uovo per l'Africa: A Pasqua per sostenere DREAM, il programma di protezione sanitaria di Sant'Egidio

C'è un gusto buono della solidarietà: è quello delle uova di Pasqua che si possono acquistare per sostenere le attività di DREAM, il programma sanitario della Comunità di Sant'Egidio.

Sono disponibili sia al latte che al cioccolato fondente

Con un piccolo gesto puoi contribuire ad assicurare cure gratuite, sostegno nutrizionale, prevenzione e cura dell’HIV, di malattie croniche non trasmissibili e educazione sanitaria a migliaia di persone in Africa.

Con il modulo qui sotto puoi scrivere a [email protected] per acquistare le uova per l'Africa