Burkina Faso: le ragioni della violenza terroristica che ha colpito il paese spiegate da Mario Giro, in un breve video

Il piccolo villaggio di Solhan, nel Nord Est del Burkina Faso, ha subìto un terribile attacco dei terroristi islamisti nella notte tra il 4 e il 5 giugno 2021. Si contano più di 140 vittime. Dove sta la ragione di una violenza così forte? – si chiede Mario Giro che nell'intervista descrive la situazione del Sahel e del Burkina Faso, uno dei paesi più piccoli della regione, colpito da una ventata di violenza. L'attacco di Solhan è il peggiore degli ultimi anni, dalla strage del 2015.

Nel paese la Comunità di Sant'Egidio, vicina ai più poveri, lavora per la pace e il dialogo tra le religioni. Il Burkina Faso è il primo paese in cui la Comunità ha messo in atto il programma BRAVO!, che ha permesso a 3 milioni di bambini e mamme di non essere più "invisibili" mediante la registrazione allo stato civile.



Programma BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion)