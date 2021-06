news

#Giornatamondialedelrifugiato: in un breve video il ricordo dei migranti morti per arrivare in Europa. Preghiera e solidarietà, via della speranza

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nel video, immagini della preghiera "Morire di speranza", celebrata in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Dalla preghiera, dalle parole e dalle azioni legate a questo ricordo sale un'indignazione morale per le morti nei viaggi verso un'Europa che attende a dare risposte e si indica la via della solidarietà, che accoglie e integra.