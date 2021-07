news

L'hub vaccinale di Sant'Egidio per poveri e fragili sulla stampa e in TV

L'apertura dell'hub vaccinale di Sant'Egidio, destinato ai più poveri, a chi non ha casa o per motivi diversi rischia di restare escluso dalla campagna di immunizzazione, ha giustamente suscitato grande attenzione sui media italiani – e non solo.

È la prima volta che si realizza un'opera di questo tipo, gestita totalmente da volontari che prestano il loro servizio gratuitamente, e rivolta a chi – definito erroneamente "invisibile" – ha diritto come tutti alla salute e alla protezione.

Qui di seguito una rassegna, ancora parziale.

STAMPA

Corriere della Sera Vaccini Lazio, l'hub di Sant'Egidio a Trastevere per immunizzare gli ultimi

Repubblica Roma, nuovo centro per le vaccinazioni: apre l'hub Sant'Egidio per le persone fragili e senza fissa dimora

Askanews Sant’Egidio vaccina gli ultimi a Roma

Roma Sette Sant’Egidio apre hub vaccinale per senza dimora

RADIO

RaiRadio 1 Roma, hub di Sant'Egidio per vaccinare fragili e senza fissa dimora - Marco Impagliazzo a Radio1 Che giorno è

Radio Inblu Covid, inaugurato centro vaccinale di Sant’Egidio

VIDEO

Ansa Vaccini, a S.Egidio inaugurato hub per i meno fortunati

Avvenire Il generale Figliuolo: «Grazie a Sant'Egidio una carezza per gli invisibili»

Repubblica Roma, apre l'hub Sant'Egidio per le persone fragili e senza fissa dimora. Figliuolo: "Non lasciare indietro nessuno"

RomaToday Sant’Egidio, ecco il primo hub vaccinale per senza fissa dimora e migranti

SIR Roma, il gen. Figliuolo inaugura il Centro vaccinazioni Sant’Egidio per le persone più fragili

TG2000 I vaccini per i più fragili, Sant'Egidio e Croce Rossa aprono hub a Roma





