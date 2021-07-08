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La Chiesa brucia. Il futuro del cristianesimo. Live dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere ore 16

8 Luglio 2021 - ROMA, ITALIA

Chiesa
LibriAndrea Riccardi

Religiose e religiosi a colloquio con Andrea Riccardi, Suor Yvonne Reungoat e don Marco Gnavi

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