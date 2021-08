news

"O Anche No" intervista di Paola Severini Melograni al Presidente Marco Impagliazzo. Su Rai2 venerdì 20 agosto alle 00.30 e in replica domenica 22 alle 9,50

Nuovo appuntamento “O anche no Estate, la disabilità non va in vacanza”, il programma sull'inclusione e la solidarietà in onda su Rai2.

In questa puntata Paola Severini Melograni ci porta nella Comunità di Sant'Egidio, con un'intervista al presidente Marco Impagliazzo.

Conosceremo così i Laboratori D’Arte di Sant’Egidio. In questi luoghi formativi, di apprendimento delle tecniche artistiche, di apertura al mondo, di relazione e comunicazione, la ricerca delle proprie attitudini e potenzialità ha condotto in primo luogo alla possibilità stessa di comunicare ed inoltre ad un processo di appropriazione di codici espressivi e artistici personalizzati.